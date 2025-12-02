Θα πάει στο «Παλλάς» αλλά θέλει συνεννόηση Ανδρουλάκη - Τσίπρα...

Τρεις είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποτελούν μήλον της έριδος για την Κεντροαριστερά και μετά τη φυγή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θα καλοέβλεπε την προσχώρησή τους στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα ή έστω τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος προ μερικών εβδομάδων πήγε στην ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στο Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής, η Αθηνά Λινού, η οποία πριν τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου και ο Γιάννης Σαρακιώτης από τη Φθιώτιδα που τηρεί στάση αναμονής και εκφράζεται θετικά τόσο για το Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι θα δώσει το παρών στην παρουσίαση της Ιθάκης, υπογραμμίζοντας ότι έχει εκλεγεί τρεις φορές βουλευτής με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα «και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω -πέραν του βιβλίου- και την τοποθέτησή του για την σημερινή κατάσταση» (Αθήνα 9.84).

Την ίδια ώρα βέβαια, η επόμενη φράση του έκανε όσους ίσως βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα να μπερδευτούν και πάλι, αφού αναγνώρισε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως έναν από τους βασικούς παίκτες στην Κεντροαριστερά, ζητώντας «μίνιμουμ συνεννόηση» με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «προκειμένου να διαμορφωθεί αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ».

Τώρα πως θα γίνει αυτό όταν Ανδρουλάκης και Τσίπρας θα μονομαχήσουν σαν να μην υπάρχει αύριο για το ποιος θα επικρατήσει απέναντι στον Μητσοτάκη, θα σας γελάσω.