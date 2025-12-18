Λοριάν: Οι πρώτες εικόνες πριν την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»

Σε νέα εποχή περνά από σήμερα Πέμπτη (18/12) το Πολεμικό μας Ναυτικό με την επίσημη παραλαβή της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου και θα γίνει η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας.

Το flash.gr βρίσκεται στο Λοριάν και σας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες από τον «Κίμωνα» λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας και παράδοσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στη γαλλική πόλη να δυσκολεύουν το στήσιμο της σκηνής.

Βίντεο/Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κρικέλας

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Με την ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα. Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την τέταρτη Belharra (FDI) κλάσης. Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς.

Σχετική ανάρτηση για την υπερσύγχρονη, «ψηφιακή» φρεγάτα έκανε στο Twitter η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group στην οποία αναφέρει: «Η FDI Κίμων επιστρέφει στο Λοριάν για την τελετή παράδοσης στο Ελληνικό Ναυτικό».