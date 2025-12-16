Η μάχη των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή: LIVE η συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό στην Βουλή , με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ποιος μιλά πρώτος και πότε ψηφίζεται



Η συζήτηση του Προϋπολογισμού θα κλείσει με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος κύκλος τοποθετήσεων θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων. Επίσης, μεταξύ της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου , έχει ήδη καταγράψει υψηλό ενδιαφέρον, με 194 βουλευτές να έχουν εγγραφεί και να έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν.

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Σthn παρέμβαση επί του κρατικού προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να καταγγείλει την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στον πρωτογενή τομέα. Ο κ. Νατσιός περιέγραψε τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει αγρότες και κτηνοτρόφοι, χρησιμοποιώντας έντονο συμβολισμό: «Ήρθε η ώρα ο αλαζόνας βασιλιάς να ταπεινωθεί μπροστά στον φτωχό τσοπάνη αντί να τον ταπεινώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ενδεχόμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή.

Στο «γήπεδο» της Βουλής για τον Προϋπολογισμό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Κυβέρνησης, εστιάζοντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα μπλόκα των αγροτών. Ζήτησε άμεσα την παραίτηση της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη ΝΔ για «κλίκα» που λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα.

Ο ηλεκτρονικός «κόφτης» και η ψήφος Εμπιστοσύνης



Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή συζήτηση είναι η πρώτη που διεξάγεται με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων. Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει την τήρηση του προκαθορισμένου χρόνου ομιλίας για κάθε βουλευτή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αργά το βράδυ με την ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση του Προϋπολογισμού, η οποία, όπως ορίζει η κοινοβουλευτική παράδοση, επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.