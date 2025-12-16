Νατσιός: Ο φτωχός τσοπάνης, το ψηφιακό φακέλωμα και το... «δεν σας δίνουμε άφεση αμαρτιών»

«Ήρθε η ώρα ο αλαζόνας βασιλιάς να ταπεινωθεί μπροστά στον φτωχό τσοπάνη αντί να τον ταπεινώνει», ανέφερε από βήματος της Βουλής ο Δημήτρης Νατσιός περιγράφοντας με τα πιο μελανά χρώματα τη «ζοφερή» πραγματικότητα που βιώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Όπως υποστήριξε, το ενδεχόμενο εξαφάνισης του πρωτογενούς τομέα, συνιστά εθνική απειλή, ενώ αναφερόμενος στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε πως «δράτε σαν πολιτική μαφία».

Ανακοίνωσε δε πως η ΝΙΚΗ δεν θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. «Δεν σας δίνουμε άφεση αμαρτιών με τη ψήφο μας», ανέφερε.

«Δεν θα περάσει το ψηφιακό σας φακέλωμα!»

Ο Δημήτρης Νατσιός δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, λέγοντας πως «όλοι το εύχονται να αποβεί θετική», ωστόσο «μπορεί να αποβεί αρνητική, καθώς οι Ευρωπαίοι βάζουν μπροστά αυτοφωράκηδες ενώ πιέζουν για να αρπάξουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια και να εφαρμόσουν το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί φακέλωμα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», όπως ισχυρίστηκε.

«Αλλά κι εσείς εδώ πιέζετε για να περάσει ο προσωπικός αριθμός. Δεν θα σας περάσει ο ψηφιακό φακέλωμα!», εκτίμησε, βάλλοντας ξανά κατά του ηλεκτρονικού «φακελώματος».