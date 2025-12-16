Στο μίξερ του Βελόπουλου: Ο προϋπολογισμός του «Φραπέ» και οι… ρεμπέτ ασκέρ ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Κατά πάντων έβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος από βήματος, επιτιθέμενος τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - αλλά και επειδή δεν βρίσκονταν στην αίθουσα την ώρα της ομιλίας του - όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Θα εμφανιστείτε σε λίγο, και ο πρωθυπουργός και οι «ρεμπέτ ασκέρ» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για να παίξετε το πολιτικό σας παιχνίδι για τα κανάλια», υποστήριξε, ενώ κατηγόρησε τα δυο κόμματα, επειδή «δεν έριξαν την κυβέρνηση όταν μπορούσαν με το γάμο των ομοφυλοφίλων». Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να προσέλθουν στην επόμενη εθνική κάλπη και να τον ψηφίσουν. «Αφήστε το χάος και ελάτε στην Ελληνική Λύση!», είπε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας λόγο για «προϋπολογισμό των Φραπέδων και τον Τζιτζήδων», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τάχθηκε υπέρ της διαγραφής των χρεών των αγροτών - ιδίως των πανωτοκίων - και κατά της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ. «ΣΒΙΙΙΙΝ περνάνε τα σκάνδαλα από μπροστά σας! Γελάτε εσείς, ενώ οι αγρότες πεινάνε. Είστε μικροί απατεωνίσκοι», κατήγγειλε.

Με αφορμή πάντως ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο κάλεσαν λάθος «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε: «Μήπως κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν την ιστορία σε κακοδικία; Να καλέσει ο εισαγγελέας το δημοσιογράφο να πάει όλα τα στοιχεία».

«Με ένα κουμπάκι θα μας κόβουν τα πάντα!»

Μετά τον Δημήτρη Νατσιό και ο Κυριάκος Βελόπουλος διατράνωσε την αντίθεσή του με τον προσωπικό αριθμό, καταγγέλλοντας πως με την «αυταρχική» κυβέρνηση, «θα μας κόβουν τα πάντα» με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.



«Αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός! Φανταστείτε με ένα κουμπάκι, να μου παίρνετε εμένα 1000 ευρώ, χωρίς να το ξέρω, επειδή πέρασα με κόκκινο…. Αυτό θα τελειώσει με την Ελληνική Λύση!», υποστήριξε.



«Δεν έκανα το εμβόλιο, εγώ δεν κρύβομαι. Είχαμε εδώ στην Ελληνική Λύση τη βουλευτή μας τη Μαρία Αθανασίου και μας ενημέρωσε για όλα», ανέφερε σε άλλο σημείο, επικρίνοντας την κυβέρνηση και με αφορμή τους χειρισμούς στην πανδημία.