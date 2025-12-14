Επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού προανήγγειλε ο Θοδωρής Λιβάνιος

Αυστηρό μήνυμα στους αιρετούς της χώρας στον απόηχο των καταγγελιών περί υποχρηματοδότησης των Δήμων, έστειλε από βήματος Ολομέλειας ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος μάλιστα έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο υπουργός Εσωτερικών, αφού επεσήμανε πως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, θα φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2026, υποστήριξε πως η κυβέρνηση στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, πλην όμως «δεν πρόκειται να υποκαταστήσει την εκτελεστική ευθύνη των αιρετών, ούτε να γίνει άλλοθι για να κρύβουν ορισμένοι την ανικανότητά τους, πίσω από φωνές για υποχρηματοδότηση».

Κατά τον υπουργό Εσωτερικών, η δημοσιονομική σταθερότητα της Ελλάδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε η κυβέρνηση θα επιτρέψει την επιστροφή σε περιπέτειες του παρελθόντος

«Τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας με την επιστολική ψήφο σε όλους τους Έλληνες»

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε και στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, κάνοντας λόγο για αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση.

Ο υπουργός τόνισε πως τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας, ζητώντας να στηριχθεί η μεγάλη τομή και να αγκαλιαστούν οι Έλληνες του εξωτερικού όπου και εάν ζουν, επισημαίνοντας πως η επιτυχία του εγχειρήματος στις ευρωεκλογές απέδειξε πως μπορεί να εφαρμοστεί και στην εθνική κάλπη με ασφάλεια.