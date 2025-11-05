Απαλλάχθηκε ο τέως νομάρχης Κιλκίς για ηθική αυτουργία σε απιστία αναφορικά με τα «45άρια» έργα

Απαλλάχθηκε, με απόφαση του δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ο τέως νομάρχης Κιλκίς Ευάγγελος Μπαλάσκας, που κατηγορείτο για ηθική αυτουργία σε υπηρεσιακή απιστία, αναφορικά με έργα την περίοδο 2005-07 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς που φάνηκε να κατατμήθηκαν για να εκτελεστούν με απευθείας αναθέσεις ύψους 45.000 ευρώ, τα γνωστά «45άρια».



Το δικαστήριο προσδιόρισε το ύψος της ζημιάς σε ποσό μικρότερο των 120.000 ευρώ, που είναι το όριο για την κακουργηματική απιστία, και, κατά συνέπεια έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής της πράξης στην πλημμεληματική της μορφή. Επιπλέον, τον αθώωσε για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ψευδή βεβαίωση.



Ανάλογη ήταν η ετυμηγορία των δικαστών για τον τότε διευθυντή τεχνικών έργων της Νομαρχίας Κιλκίς που αντιμετώπιζε τις ίδιες πράξεις. Αθώα, τέλος, κρίθηκε μία υπάλληλος της επιτροπής παραλαβής των έργων η οποία κατηγορείτο για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης αναφορικά με επιμέρους έργα του κατηγορητηρίου.



Πρωτόδικα, οι δύο πρώτοι είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 8 και 7 ετών, αντιστοίχως, με αναγνώριση ελαφρυντικών και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ενώ η τρίτη σε ποινή φυλάκισης 4 ετών. Ο τέως νομάρχης δεν ήταν παρών στη δίκη και δικάστηκε δια πληρεξουσίου, μέσω του οποίου αρνήθηκε τις κατηγορίες. Την ίδια στάση κράτησαν και τα άλλα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα που παρέστησαν στο ακροατήριο του εφετείου.



Η ογκώδης δικογραφία, η οποία στηρίχθηκε στις εκθέσεις οικονομικών επιθεωρητών και επιθεωρητών δημοσίων έργων όπως και πραγματογνώμων που ορίστηκαν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, περιλάμβανε μία σειρά από έργα, τα περισσότερα εκ των οποίων φαίνεται να καταταμήθηκαν και εκτελέστηκαν με απευθείας αναθέσεις, ενώ κάποια δεν εκτελέστηκαν ή δεν τηρήθηκαν οι αρχικές μελέτες.



Για την ίδια υπόθεση είχαν κατηγορηθεί αρχικά άλλα οκτώ πρόσωπα, υπάλληλοι και αιρετοί της ίδιας Νομαρχίας, για τους οποίους παύθηκε η δίωξη λόγω παραγραφής του πλημμεληματικού χαρακτήρα των κατηγοριών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ