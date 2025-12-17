Βουλή: Με 227 «ναι» αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση. Αντίθετα, 5 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 17 επέλεξαν να δηλώσουν «παρών».

Το εισαγγελικό αίτημα για την άρση της ασυλίας υποστηρίχθηκε από έξι κόμματα: τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και τη ΝΙΚΗ. Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά επέλεξε να δηλώσει «παρών».

Νωρίτερα, είχε υπάρξει νέα ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από σειρά ερωτημάτων που έθεσε ο Νότης Μητσράκης αναφορικώς με τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη», που όπως κατήγγειλε, σχετίζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Νότης Μηταράκης μίλησε για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου - όπως και το κόμμα της - εμφανίζεται να είναι είναι εταίρος. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», ρώτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε μηνύσεις εναντίον του πρωθυπουργού, λέγοντας πως «για κάθε ψευδομήνυση που κατατίθεται από τη ΝΔ, εγώ θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτές που του χρωστάω. Ξεκινάμε από αυτή τη ψευταγωγή», όπως είπε, λέγοντας πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με την κυβέρνηση.

«Είναι συκοφαντία ότι η μηνύτριά μου είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω ΥΚΕ φάντασμα ποσό 40.000 ευρώ μέσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της».