«Πάμε μαζί βόλτα με το μετρό Θεσσαλονίκης»

Τώρα δε ξέρω εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου χρησιμοποιεί το μετρό για κάποιες από τις μετακινήσεις της. Δυστυχώς δεν την έχω πετύχει και εγώ πουθενά γιατί δεν είμαι άνθρωπος των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Προτιμώ να είμαι μποτιλιαρισμένος για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για το κλείσιμο του προϋπολογισμού προσπάθησε να πει κάτι για το μετρό Θεσσαλονίκης.

Για την επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά το οποίο περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, με μήκος υπόγειας γραμμής περίπου 5 χλμ και το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο για να εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 63.000 επιβάτες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, φυσικά, άρχισε να φωνάζει από το έδρανό της οπότε ο Μητσοτάκης είπε να απαντήσει απευθύνοντας την εξής πρόσκληση:

«Ελάτε, κυρία Κωνσταντοπούλου να πάμε μαζί βόλτα να δούμε πως θα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά το μετρό...».

Θα ήταν όνειρο ένα τέτοιο πλάνο!