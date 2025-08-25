Καταιγιστική η Ίντερ, «ισοπέδωσε» (5-0) την Τορίνο στην πρεμιέρα της στη Serie A

Στην πρεμιέρα της στη Serie A, η Ίντερ έκανε ότι ήθελε μέσα στο γήπεδο και σκόρπισε με 5-0 την Τορίνο, κερδίζοντας τους πρώτους της τρεις βαθμούς στη διοργάνωση. Οι «νερατζούρι» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της διοργάνωσης και λόγω και της συγκομιδής των τερμάτων που πέτυχε, σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αρχή για την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου έγινε στο 18' με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, ενώ στο 36' η Ίντερ διπλασίασε τα τέρματα της έπειτα από γκολ του Μάρκους Τουράμ.

Τη σκυτάλη πήρε στο 52' ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε το 3-0 έπειτα από μεγάλο λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων.

Το τέταρτο γκολ για τους γηπεδούχους ήρθε στο 62', ξανά, με τον Μάρκους Τουράμ, ενώ το «κερασάκι» στην τούρτα έβαλε ο Μπόνι στο 72', γράφοντάς έτσι το τελικό 5-0.

Οι ενδεκάδες

ΙΝΤΕΡ : Ζόμερ, Ατσέρμπι, Παβάρ, Μπαστόνι (86′ Ενρίκε), Ντούμφρις, Μπαρέλα, Σούτσιτς, Μιχιταριάν (79′ Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (66′ Αουγκούστο), Μαρτίνες (79′ Ντιούφ), Τουράμ (67′ Μπόνι).

: Ζόμερ, Ατσέρμπι, Παβάρ, Μπαστόνι (86′ Ενρίκε), Ντούμφρις, Μπαρέλα, Σούτσιτς, Μιχιταριάν (79′ Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (66′ Αουγκούστο), Μαρτίνες (79′ Ντιούφ), Τουράμ (67′ Μπόνι). ΤΟΡΙΝΟ: Ίσραελ, Μπιράγκι, Μασίνα, Κόκο, Λατσάρο (80′ Πέντερσεν), Ιλκάν (58′ Ιλκάν), Γκινέιτις, Κασάντει, Βλάσιτς (58′ Αμπουκλάλ), Σιμεόνε (64′ Άνταμς), Ενγκόνγκ (80′ Ανζορίν).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής