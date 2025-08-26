Η ώρα και το κανάλι για Εθνική Γυναικών στο Παγκόσμιο και Πάφο στο Champions League

Το μεσημέρι (12:00, ΕΡΤ2) η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στη Γαλλία με στόχο την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από τη σπουδαία νίκη κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, και θέλει να συνεχίσει την πορεία του στη διοργάνωση.

Αργότερα, στις 22:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Κύπρο. Η Πάφος φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο «Άλφαμεγα Stadium» (Cosmote Sport2) στη ρεβάνς των play-offs του Champions League. Μετά το 2-1 στο Βελιγράδι, οι «γαλάζιοι» έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γράψουν ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία τους στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.