Ομπαμεγιάνγκ και Μπαρκολά στο «μικροσκόπιο» μετά τον θάνατο του διάσημου streamer

Ο πασίγνωστος Γάλλος streamer Ράφαελ Γκράβεν γνωστός ως Jean Pormanove, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη βόρεια Νίκαια τη Δευτέρα με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο 49χρονος πέθανε από «βασανιστήρια», καθώς είχε γίνει διάσημος για τις ακραίες προκλήσεις και βίαιες συμπεριφορές που δεχόταν και μετέδιδε ζωντανά στην πλατφόρμα Twich και Kick, όπου χιλιάδες χρήστες μπορούν να μεταδώσουν ζωντανά περιεχόμενο με αλληλεπίδραση και δωρεές από το κοινό.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ο Γκράβεν σε προηγούμενα stream εμφανιζόταν να δέχεται χτυπήματα, στραγγαλισμούς και επιθέσεις με paintball από άλλους influencers, με έναν θεατή να δωρίζει 31.000 λίρες και να ενθαρρύνει τη διαδικασία. Ο 49χρονος λοιπόν βασανίζονταν για δέκα ημέρες, ενώ παράλληλα ήταν άυπνος και κατανάλωνε τοξικές ουσίες και σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός δεν προήλθε από κάποιον τραυματισμό ούτε από άμεση εμπλοκή άλλων προσώπων, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιολογικούς παράγοντες και προβλήματα με τον θυροειδή.

Les footballeurs Barcola et Aubameyang sont apparus sur le direct du streamer Jean Pormanove



Via des courtes vidéos, ils sont apparus dans le live deux jours avant le décès de «JP»



Μέσα σε όλη την υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται και δυο σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά οι οποίοι σύμφωνα με την εφημερίδα Liberation, εμφανίστηκαν σε βίντεο του και προέτρεπαν να συνεχιστούν τέτοιου είδους streams λίγο πριν τον θάνατό του. Οι δικηγόροι από του Μπαρκολά ανέφεραν πως ο ποδοσφαιριστής της Παρί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στα βίντεο του ενώ από την πλευρά του Ομπαμεγιάνγκ δεν υπάρχει καμιά τοποθέτηση.