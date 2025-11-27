Ποιες είναι οι δυο influencers που τους απαγορεύτηκε το γήπεδο λόγω... προκλητικής εμφάνισης

Η Σάσα Μιλάνι και η Πολίνα Κορνίλοβα, influencers και δημιουργοί περιεχομένου που επέλεξαν το Μιλάνο ως βάση τους, αναπόφευκτα έγιναν μέρος της ιστορίας που σχετίζεται με τους αντιπάλους της πόλης, Ίντερ και Μίλαν.

Η απουσία τους από το τελευταίο ντέρμπι της πόλης, που διεξήχθη το βράδυ της περασμένης Κυριακής, έχει πυροδοτήσει εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμφανίστηκαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι είναι πολύ πιθανό να τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο στάδιο.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από τους «ροσονέρι», πιστεύεται ότι ο λόγος για αυτήν την απόφαση είναι οι προηγούμενες αρκετά προκλητικές εμφανίσεις τους.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα φαίνεται ότι προέκυψε λόγω του ντυσίματός τους κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Μίλαν και Πίζα στα τέλη Οκτωβρίου, ο οποίος έληξε με σκορ 2-2.

Η σχέση τους με τους δύο συλλόγους δεν φαίνεται να είναι σαφώς καθορισμένη.

Η Σάσα είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν φωτογραφίες με φανέλα της Ίντερ, γεγονός που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιρικούς αγώνες κυρίως για προσωπική προώθηση.

Από την άλλη πλευρά, η Πολίνα έχει μέχρι στιγμής παραμείνει συνεπής με τα χρώματα της Μίλαν.

Και οι δύο δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες ενηλίκων, όπου πωλούν άσεμνο περιεχόμενο. Η μηνιαία συνδρομή για την πρόσβαση στο υλικό τους είναι περίπου 11 δολάρια.