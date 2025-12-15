Κορυφαία παίκτρια για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχτηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα

Η WTA ανακοίνωσε τα βραβεία της σεζόν 2025, όπως αυτά προέκυψαν από την ψηφοφορία των δημοσιογράφων, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να διατηρεί τα σκήπτρα της παίκτριας της χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Λευκορωσίδα πραγματοποίησε μια απόλυτα κυριαρχική χρονιά, παρέμεινε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης από την αρχή έως το τέλος της σεζόν και συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Καλύτερη ομάδα διπλού αναδείχθηκε το δίδυμο των Κατερίνα Σινιάκοβα και Τέιλορ Τάουνσεντ, που κατέκτησε το Australian Open, έφτασε μέχρι τον τελικό του US Open και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο Νο.1 και Νο.2 αντίστοιχα της παγκόσμιας κατάταξης στα διπλά.

Το βραβείο της πιο βελτιωμένης παίκτριας κατέληξε στην Αμάντα Ανισίμοβα, η οποία εντυπωσίασε μέσα στο 2025 με δύο τίτλους WTA 1000 σε Ντόχα και Πεκίνο, παρουσία σε τελικούς Wimbledon και US Open και την πρώτη της είσοδο στο Top 10, κλείνοντας τη χρονιά στο Νο.4 του κόσμου.

Η Μπελίντα Μπέντσιτς τιμήθηκε ως η παίκτρια της χρονιάς για την καλύτερη επιστροφή, μετά την απουσία της λόγω εγκυμοσύνης. Η Ελβετίδα επέστρεψε δυναμικά, κατέκτησε δύο τίτλους WTA 500 σε Άμπου Ντάμπι και Τόκιο, έφτασε στα ημιτελικά του Wimbledon και ανέβηκε έως το Νο.11. Πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς αναδείχθηκε η 19χρονη Βικτόρια Μπόκο, η οποία εκτοξεύτηκε από εκτός Top 300 στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του WTA 1000 στο Μόντρεαλ.



Τέλος, αγαπημένη του κοινού για δεύτερη διαδοχική χρονιά ψηφίστηκε η Τσίνγουεν Ζενγκ, ενώ ο ημιτελικός της με την Κόκο Γκοφ στη Ρώμη αναδείχθηκε ως το ματς της χρονιάς.