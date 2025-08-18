Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο προπονητής τερματοφυλάκων πανηγύρισε και... πήγε για ράμματα

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κρις Γουντ να σκοράρει δις (6’ και 44’) και τον Εντόι να βρίσκει επίσης δίχτυα για το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Φόρεστ κατέβασε ταχύτητα αλλά συνέχισε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, χωρίς να κινδυνεύσει ουσιαστικά. Η Μπρέντφορντ μείωσε σε 3-1 στο 78’ με τον Τιάγκο, όμως δεν μπόρεσε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς.

Στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων, ο προπονητής τερματοφυλάκων πανηγύρισε με έξαλλο τρόπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο Πορτογάλος, στην διάρκεια των πανηγυρισμών χτύπησε το κεφάλι του και χρειάστηκαν έξι ράμματα, όμως αποκάλυψε μετά το τέλος του ματς ο προπονητής της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Δείτε το βίντεο με τον πανηγυρισμό στο γκολ του Κρις Γουντ