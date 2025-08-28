Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι της κλήρωσης και τα γκρουπ δυναμικότητας

Ώρα κλήρωσης, ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στη μεγαλύτερη συλλογική διοργάνωση της Ευρώπης το απόγευμα της Πέμπτης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Stage του Champions League.



Το βράδυ της Τετάρτης (27/8) ολοκληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων που θα πάρουν μέρος και σε λίγες ώρες ο Ολυμπιακός θα μάθει ποιους θα αντιμετωπίσει και πότε.



Η κλήρωση του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το υβριδικό κανάλι του Mega και από το Cosmote Sport 1.

Τα γκρουπ δυναμικότητας και η θέση του Ολυμπιακού

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπενφίκα

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κλαμπ Μπριζ

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

