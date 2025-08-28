Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ και την πρεμιέρα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται για ακόμη μια φορά στις ευρωπαϊκές μάχες τους, με μοναδικό στόχο και για τους τρεις την πρόκριση.



Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League. Η Ένωση έμεινε Ελλάδα, για να υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League. Τέλος, ΠΑΟΚ θα έρθει αντιμέτωπος με τη Ριέκα στη τούμπα, για μία θέση στη League Phase του Europa League.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:



20:00 Europa League Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός / COSMOTE SPORT 3 HD

21:00 Conference League ΑΕΚ - Άντερλεχτ / COSMOTE SPORT 2 HD

21:45 Europa League ΠΑΟΚ - Ριέκα / OPEN BEYOND

Πρεμιέρα για την «γαλανόλευκη» με την Ιταλία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα την Ιταλία στη Λεμεσό, με μοναδικό στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Μια νίκη που θα αποδειχθεί «χρυσάφι» ενόψει της αγωνιστικής συνέχειας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στην Κύπρο.



Η αναμέτρηση πρόκειται να ξεκινήσει στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERT NEWS αλλά και από τα κανάλια Novasports και πιο συγκεκριμένα το κανάλι της Novasports Start.