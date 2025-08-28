Live η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για ανατροπή πρόκρισης κόντρα στη Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ δίνει τη ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (20:30), με στόχο να ανατρέψει το 1-0 της Κροατίας και να πάρει την πρόκριση. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά το 2021 και πάλι σε προκριματική φάση του Europa League, όταν ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε πανηγυρίσει την πρόκριση στους ομίλους μετά το 1-1 στη Θεσσαλονίκη και το 0-2 στη Ριέκα.



Στο πρώτο ματς, η κεφαλιά του Μέναλο στο 39’ έκρινε το αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι ομάδες έρχονται με διαφορετική ψυχολογία από τα εγχώρια πρωταθλήματα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα, ενώ η Ριέκα ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της από την Βαραζντίν.



Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ

Ριέκα: Σλόμισλιτς, Ντέβετακ, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντάντας, Πέτροβιτς, Όρετς, Λασίσκα,Φρουκ, Μέναλο, Γιάνκοβιτς





