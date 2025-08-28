Ο Ολυμπιακός μια ανάσα από Ταρεμί: Πως να πεις «όχι» στον στράικερ με τα 303 γκολ...

Ολυμπιακός και Ταρεμί είναι έτοιμοι να βαδίσουν μαζί για τα επόμενα χρόνια. Όχι, δεν ήταν έκπληξη ότι οι «ερυθρόλευκοι» τοποθέτησαν στο προσκήνιο τον 33χρονο Ιρανό γκολτζή που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Ίντερ και οι λόγοι είναι πολλοί, όλοι τους σημαντικοί.

Το ναυάγιο της υπόθεσης Αμπντουλί Μανέ, ενεργοποίησε τον «μηχανισμό» των νταμπλούχων Ελλάδας και μέσα σε διάστημα μιας μέρας, ίσως και ακόμη λιγότερο, κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τους «νερατζούρι» για να τον αποκτήσουν...

Σε πολύ κόσμο προκάλεσε εντύπωση πως από Μανέ και Αντίνο (σ.σ. οι αρμόδιοι του συλλόγου βαρέθηκαν να ακολουθήσουν άλλο στα παιχνίδια της Γοδόι) η ομάδα του Πειραιά έστρεψε το ενδιαφέρον της σε ένα από τους κορυφαίους επιθετικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος μετράει ως τώρα 303 γκολ στο βιογραφικό του.

Εχει πετύχει 202, σε 445 ματς, έχει μοιράσει άλλα 101. Τρελά νούμερα για να τα αγνοήσεις, όταν ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος κύριος με το 99 στη φανέλα αγωνίστηκε πέρυσι όχι σε ένα, ούτε σε πέντε, αλλά σε 43 επίσημα παιχνίδια της ομάδας του Μιλάνου, έστω κι αν δεν ήταν σε όλα βασική επιλογή.

Τα ιταλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν, λίγες ώρες μετά το ρεπορτάζ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο που επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας την πρωινή πληροφορία του Athletiko ότι «ο Ολυμπιακός έχει στο τραπέζι και ασχολείται με τον Ταρεμί», ότι ανάμεσα στους δύο συλλόγους υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία και απομένει το «οκ» του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Το τελευταίο εμπόδιο...

Είναι λογικό ο Ταρεμί να έχει ακόμη κάποιους ενδοιασμούς, όχι επειδή δεν γουστάρει τον Ολυμπιακό, την Ελλάδα και να το αγωνιστεί ξανά στο Champions League, σε μια πρωταγωνίστρια ομάδα που σαρώνει τους τίτλους, αλλά επειδή ξέρει ότι θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός λόγω της παρουσίας των Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ. Από τη στιγμή, ωστόσο, που ο ίδιος μπορεί να αγωνιστεί και ως περιφερειακός κυνηγός, αλλά και στο αριστερό «φτερό», παρότι δεν είναι κλασικός εξτρέμ, ξεδιαλύνει το τοπίο. «Όλοι οι καλοί χωράνε» που λέει και η παροιμία.

Ο Ταρεμί μπορεί να μην αγωνίστηκε στο πρόσφατο φιλικό ανάμεσα στα δύο κλαμπ επί ιταλικού εδάφους, αλλά το... είδε και ξέρει. Ξέρει πολλά για τον Ολυμπιακό. Από τους πρώην συμπαίκτες του στην Εθνική Ανσαριφάρντ και Χατζισαφί, από την περσινή κατάκτηση του Conference απέναντι στη Φιορεντίνα και δεν συμμαζεύεται...

Αν δεν ήταν στα 33, άλλωστε, και ήταν στα 26-27 με τέτοιες επιδόσεις στο σκοράρισμα, δύσκολα θα αποφάσιζε να έρθει για ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή, ο οποίος στην καριέρα του έχει αγωνιστεί πριν την Ιντερ, στην Πόρτο που κι εκεί... διέλυσε τα αντίπαλα δίχτυα με 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 παρουσίες.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν πλέον και τον τρόπο και τους διαύλους επικοινωνίας όχι απλά να μιλούν, αλλά να ψωνίζουν από κορυφαία κλαμπ, δεν δυσκολεύθηκαν να βρουν φόρμουλα με τους «νερατζούρι», ενώ προσφέρουν και στον πολύπειρο στράικερ ένα ηγεμονικό συμβόλαιο (σ.σ. άνω των 2 εκατ. ευρώ ανά έτος συν μπόνους συμμετοχών και στόχων) για τα επόμενα δύο ή 2+1 χρόνια.

Μέτρησε ασφαλώς το γεγονός ότι έχει το γκολ στο τσεπάκι του κάτι που λείπει από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ όταν βρίσκεται απέναντι σε κλειστές άμυνες, το ότι είναι άριστος επαγγελματίας, εξαιρετικός συμπαίκτης, αλτρουιστής στο γήπεδο, χωρίς το παραμικρό τουπέ, παρά τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του.

Με τον Ελ Καμπί να έχει υποχρεώσεις τον Γενάρη λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τον Γιάρεμτσουκ να μένει στα πιτς το τελευταίο διάστημα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και τις υποχρεώσεις να βαραίνουν περισσότερο λόγω της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, η πλάστιγγα έγειρε προς τη μεριά του. Συν ότι οι αρμόδιοι του συλλόγου προτιμούν να τον έχουν με τη δική τους φανέλα κι όχι να τον βλέπουν να παίζει για τον μεγάλο αντίπαλο... Όλα παίζουν ρόλο σε μια μεταγραφική ιστορία...

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, όλα δείχνουν ότι ο γάμος Ολυμπιακού - Ταρεμί είναι θέμα... ωρών. Θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα της UEFA, θα καλύψει την πέμπτη θέση στη λίστα των ξένων κι αν έρθει και ο Μάντσα της Φορταλέζα, ο Μεντιλίμπαρ θα χρειαστεί να αφήνει έναν από τους μη κοινοτικούς εκτός σε κάθε ματς. Σε μια τέτοια διαδρομή, ωστόσο, θα υπάρξουν κούραση, τιμωρίες, προβλήματα, άρα είναι καλύτερα να είσαι... γεμάτος και με το παραπάνω παρά να «βαφτίζεις» τον Γιαζίτζι σέντερ φορ. Παικτάρα ο Τούρκος, αλλά είναι μπαλαντέρ κι έχω στράικερ περιοχής...

Σε διαδικασία απόκτησης κοινοτικού διαβατηρίου

Και κάτι ακόμη που έχει ξεχωριστή σημασία και ίσως λύσει πολλά προβλήματα στο εγγύς μέλλον. Ο Ταρεμί έχει καταθέσει από πέρυσι χαρτιά για να πάρει κοινοτικό (πορτογαλικό) διαβατήριο, κάτι που του επέτρεψε η θητεία του στην Πόρτο. Δεν κατάφερε να παίξει ως κοινοτικός στην Ίντερ, επειδή δεν πρόλαβε τις προθεσμίες, ωστόσο, η διαδικασία για έκδοση διαβατηρίου είναι σε ισχύ και σύντομα αναμένει ευχάριστα νέα, για να λυθεί ένας ακόμη πονοκέφαλος και για τον ίδιο και για τη νέα του ομάδα.

Όσο για το θέμα του εξτρέμ, αν τελικά δεν βρεθεί άκρη για τον Αντίνο (έχει ιταλικό διαβατήριο ο πιτσιρικάς εξτρέμ), παίζουν και μάλιστα με σοβαρές πιθανότητες και ο 26χρονος Πορτογάλος Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ, όπως σας ενημέρωσε σχετικά το Athletiko, αλλά και ο 24χρονος Μπράιαν Χιλ, της Τότεναμ, ο οποίος, ωστόσο, είναι... off από τα μέσα Μαρτίου λόγω τραυματισμού και θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει στο 100%...