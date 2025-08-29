Με Καμπελά και Στρεφέτσα στον Βόλο ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Βόλο (30/8, 19:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παίρνει για πρώτη φορά στην αποστολή τους Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ενώ απουσιάζει ξανά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.



Η ομάδα του Πειραιά θα παραταχθεί με δύο νέα πρόσωπα, καθώς Καμπελά και Στρεφέτσα είναι πλέον διαθέσιμοι, έχοντας εκτίσει την ποινή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έτσι, οι δύο μεσοεπιθετικοί προσθέτουν ποιότητα και περισσότερες επιλογές στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού.



Αντίθετα, δεν θα αγωνιστεί ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός στράικερ αισθάνθηκε και πάλι ενοχλήσεις μέσα στην εβδομάδα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός σχεδίων. Αυτό σημαίνει πως η βασική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό.



Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: