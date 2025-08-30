Γιατί ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε περισσότερα έσοδα από τον Παναθηναϊκό στο Europa League

Η φετινή παρουσία των δύο ελληνικών ομάδων στη League Phase του Europa League δεν προσφέρει μόνο βαθμούς στην Ελλάδα, αλλά και σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις στα ταμεία τους. Ωστόσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, καθώς τα ποσά που έχουν ήδη διασφαλίσει παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΠΑΟΚ και γύρω στα 7 για τον Παναθηναϊκό.



Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από τον λεγόμενο «πίνακα αξίας», δηλαδή τα έσοδα που κατανέμονται με βάση τη βαθμολογική παρουσία και τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, με περισσότερες συμμετοχές σε ομίλους Europa και Conference League, συγκέντρωσε υψηλότερους βαθμούς, γεγονός που του δίνει μεγαλύτερο μερίδιο από την «πίτα». Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, που μόλις τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υστερεί σε αυτό το κομμάτι και βλέπει το ποσό να περιορίζεται.



Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ εισπράττει περισσότερα τόσο από την πενταετή παρουσία του όσο και από τον πίνακα της δεκαετίας, όπου βρίσκεται στη μεσαία κατηγορία, την ώρα που οι «πράσινοι» κατατάσσονται πολύ χαμηλότερα. Έτσι, παρότι και οι δύο έχουν το ίδιο μπόνους συμμετοχής στη League Phase, ο «Δικέφαλος» παίρνει σημαντικά περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό χάρη στη σταθερή παρουσία του στην Ευρώπη.



