Φειδίας Παναγιώτου: «Αυτοκτόνησε ο Αυξεντίου;» – Θύελλα αντιδράσεων και πολιτικός σεισμός στην Κύπρο

Νέο επεισόδιο… παρεξηγήσεων ή σκόπιμων «προκλήσεων»; Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου κατάφερε για ακόμη μια φορά να βρεθεί στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από podcast όπου δεν δίστασε να ανοίξει θέμα για τον θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου, θέτοντας το,–τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, ερώτημα: «Μήπως αυτοκτόνησε;».

Συνομιλητής του, ο ιστορικός – ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος παρουσίασε μαρτυρίες, έγγραφα και στοιχεία της εποχής. Όμως η ατυχής ή και συνειδητά προκλητική ερώτηση του Φειδία ήταν αρκετή για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τα κόμματα να εξαπολύουν βολές εναντίον του.

Ο γνωστός Youtuber και ο καλεσμένος του δεν περιορίστηκαν σε μια ψύχραιμη ιστορική αναδρομή, αλλά υιοθέτησαν και αναπαρήγαγαν το αφήγημα των αποικιοκρατών και του Βρετανού ιατροδικαστή: ότι ο Σταυραετός του Μαχαιρά είτε αυτοκτόνησε, είτε δολοφονήθηκε από συναγωνιστή του. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μιχαήλ υποστήριξε ότι όταν το κρησφύγετο τυλίχθηκε στις φλόγες, ο Αυξεντίου ήταν ήδη νεκρός.

«Πολιτικός σεισμός»

Ο ΔΗΣΥ έκανε λόγο για «ύβρη και βεβήλωση της θυσίας του ήρωα», το ΕΛΑΜ για «δοσιλογικούς υπαινιγμούς που προκαλούν γέλωτα», ενώ το ΔΗΚΟ μίλησε για «ντροπή» και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Την παραίτηση Φειδία ζητά η ΕΔΕΚ, ενώ από την άλλη, το ΑΚΕΛ ,αν και σε διαφορετικό μήκος κύματος– κατηγόρησε τους πολιτικούς αντιπάλους ότι στήνουν σκιάχτρα για φθηνό πατριωτισμό.

Η ιστορία του Αυξεντίου έχει γραφτεί με αίμα και φωτιά , και δύσκολα ξαναγράφεται με ερωτήσεις που περισσότερο μοιάζουν με clickbait παρά με σεβασμό στην Ιστορία. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έσπευσε με ανάρτησή του να θυμίσει τα λόγια του ήρωα, βάζοντας έτσι ένα τέλος, τουλάχιστον θεσμικά, σε μια συζήτηση που δεν έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει.



Εκτός ορίων

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει: ένας ευρωβουλευτής που εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρώπη επιλέγει να θέσει στον δημόσιο διάλογο το αν ο Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή όχι. Μια προσέγγιση που, αντί να τιμήσει τη θυσία του «Σταυραετού του Μαχαιρά», ανοίγει πληγές και δίνει πάτημα για μικροπολιτικές συγκρούσεις.

Ο Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται να έχει βρει τον εύκολο δρόμο της πρόκλησης για να παραμένει στην επικαιρότητα. Από τα viral βίντεο στο YouTube μέχρι τις τοποθετήσεις του ως ευρωβουλευτής, επιλέγει να αγγίζει τα πιο ευαίσθητα ζητήματα με ελαφρότητα, αγνοώντας το βάρος τους. Αυτή τη φορά, η αμφισβήτηση της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου δεν μοιάζει με «θαρραλέα ερώτηση», αλλά με συνειδητή πρόκληση που τραυματίζει τη συλλογική μνήμη και προκαλεί οργή στην κοινωνία. Αντί να εκπροσωπεί με σοβαρότητα την Κύπρο στην Ευρώπη, ο Φειδίας φαίνεται να αναζητά τον θόρυβο που γεννά η φθηνή δημοσιότητα.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, με τη στάση του, γεννά έναν σοβαρό προβληματισμό: ποιος είναι τελικά ο ρόλος του ως ευρωβουλευτής; Αντί να αξιοποιεί τη θέση του για να προβάλλει τα εθνικά δίκαια της Κύπρου και να υπερασπίζεται την ιστορική μνήμη, επιλέγει να ανοίγει πληγές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ίδια τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. Γιατί να σηκώνει ένα τέτοιο ζήτημα, με τρόπο που περισσότερο θυμίζει προβοκάτσια παρά υπεύθυνο δημόσιο διάλογο; Η επιλογή του να δίνει βήμα στο αφήγημα των αποικιοκρατών και να τροφοδοτεί πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν μοιάζει με πολιτική τόλμη, αλλά με μια επικίνδυνη ελαφρότητα που αμαυρώνει την αποστολή που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες.

Γρηγόρης Αυξεντίου: Ο «Σταυραετός του Μαχαιρά»

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε το 1928 στη Λύση Αμμοχώστου. Σπούδασε για λίγο στην Ελλάδα, υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και το 1955 επέστρεψε στην Κύπρο για να πολεμήσει με την ΕΟΚΑ ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία.



Γρήγορα έγινε το δεξί χέρι του Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, αναλαμβάνοντας δύσκολες αποστολές και αποκτώντας φήμη θρυλικού μαχητή. Οι Βρετανοί τον θεωρούσαν τον πιο επικίνδυνο αντάρτη μετά τον ίδιο τον Διγενή.

Στις 3 Μαρτίου 1957, περικυκλωμένος στο κρησφύγετό του στον Μαχαιρά μαζί με συναγωνιστές του, αρνήθηκε να παραδοθεί. Οι Βρετανοί έριξαν βενζίνη και φωτιά για να τον αναγκάσουν να βγει, όμως εκείνος έμεινε μέσα και πολέμησε μέχρι τέλους. Το σώμα του κάηκε, αλλά το όνομά του πέρασε στην αθανασία.



Από τότε, ο Γρηγόρης Αυξεντίου έμεινε στην Ιστορία ως ο «Σταυραετός του Μαχαιρά», σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας για την Κύπρο και τον Ελληνισμό.