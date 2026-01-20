Φειδίας Παναγιώτου: Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων - Τι απαντά

Σε επίσημη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) βρίσκεται ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μετά από καταγγελίες που κάνουν λόγο για δενδροφυτεία ευρωπαϊκών πόρων σε προσωπικά οφέλη και αδικαιολόγητες δαπάνες, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η κυπριακή ιστοσελίδα Politis.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η Κυπριακή Αρχή Κατά της Διαφθοράς έλαβε σειρά καταγγελιών εναντίον του ευρωβουλευτή, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – τον θεσμό που έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει και να διώκει υποθέσεις που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βίλα στη Λεμεσό και τα ερωτήματα για τη χρήση των κονδυλίων

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι η μίσθωση μίας βίλας στη Λεμεσό, την οποία, όπως καταγγέλλεται, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε δηλώσει ως «γραφείο» του αλλά στην πράξη χρησιμοποιείτο ως εξοχική κατοικία και χώρος κοινωνικών συγκεντρώσεων. Η μηνιαία δαπάνη για το ακίνητο φέρεται να φτάνει 5.000 έως 6.000 ευρώ, ποσό που εγείρει ερωτήματα για την καταλληλότητα και τη χρησιμότητα της χρήσης ευρωπαϊκών πόρων.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς, αφού εξέτασε τα στοιχεία των καταγγελιών και τη σχετική τεκμηρίωση, απέστειλε την υπόθεση στην EPPO μαζί με τις δικές της παρατηρήσεις για τα ευρήματα. Από αυτή τη στιγμή και μετά, η υπόθεση περνά στη φάση διερεύνησης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και να αποφασίσει για ενδεχόμενες κατηγορίες ή ποινικές διώξεις.

Η πρώτη αντίδραση του Φειδία

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο ευρωβουλευτής απαντά πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως το αποδίδει σε σκοπιμότητα λόγω εκλογών.

Σε κρίσιμη φάση η υπόθεση – Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που ιδρύθηκε για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, έχει ήδη αναλάβει αρκετές σημαντικές υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά σε περιπτώσεις που αγγίζουν ζητήματα δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Η έρευνα για τον Φειδία Παναγιώτου δείχνει ότι ακόμη και στην κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας της Ένωσης, τα ελεγκτικά και δικαστικά όργανα δεν διστάζουν να εμπλακούν όταν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις κατάχρησης.