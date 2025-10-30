Δολοφονία Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζεται για τους δύο ομογενείς και το σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Το ενδεχόμενο οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και κατηγορούνται για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία, Σταύρου Δημοσθένους, να έχουν σχέση με τη μαφία της πρώην ΕΣΣΔ -παρακλάδι της οποίας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα- εξετάζουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Οι δύο 28χρονοι, ξαδέρφια σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έπαιξαν κομβικό ρόλο στη δολοφονία του 49χρονου πασίγνωστου στο νησί επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας. Κατά πληροφορίες, ο ένας είχε ρόλο οδηγού και ο δεύτερος καθόταν στη θέση του συνοδηγού του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δράστες της δολοφονίας.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο 28χρονοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και ήρθαν στην Ελλάδα για να διαφύγουν της σύλληψης, ενώ η μητέρα του ενός και η γιαγιά του άλλου κατοικούν μόνιμα σε Κατερίνη και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι που εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό πειστηρίων.

Σε βάρος είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα από τις κυπριακές Αρχές, οι οποίες τους κατηγορούν για συμμετοχή σε «φόνο εκ προμελέτης» του Σταύρου Δημοσθένους. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

Η δολοφονία του συγκλόνισε την Κύπρο

Σημειώνεται ότι δολοφονία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσας έλαβε χώρα το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, γύρω στις 9 π.μ., στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δράστες άνοιξαν πυρ εξ επαφής, αφήνοντας τον άτυχο άνδρα νεκρό επιτόπου. Μαζί του βρισκόταν ο γιος του, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Η στυγερή δολοφονία του συγκλόνισε την Κύπρο. Ο Σταύρος Δημοσθένους δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Με πολυετή παρουσία στον χώρο, είχε καταφέρει να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα, τόσο μέσα από την ομάδα της Καρμιώτισσας, όσο και από τη συνολικότερη εμπλοκή του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Λεμεσού.

Το όνομά του είχε ακουστεί έντονα τον περασμένο χρόνο, όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Κούμας από την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τότε, πολλοί θεωρούσαν ότι ο Δημοσθένους θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική υποψηφιότητα για την επόμενη ημέρα της ΚΟΠ. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την ανάγκη ριζικών αλλαγών και «νέου αίματος» στο κυπριακό ποδόσφαιρο, εκφράζοντας μια σαφή πρόθεση ανανέωσης και διαφάνειας.