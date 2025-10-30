Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν την Πέμπτη (30/10) από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος δύο άνδρες σχετικά με την δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους πριν από μερικές εβδομάδες έξω από το σπίτι του.

Πρόκειται για Έλληνες ομογενείς από την Γεωργία, ξαδέλφια, και οι δύο 28 ετών.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας ανέφερε: «Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος».

Η δολοφονία του συγκλόνισε την Κύπρο

Σημειώνεται ότι δολοφονία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσας έλαβε χώρα το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, γύρω στις 9 π.μ. στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες άνοιξαν πυρ εξ επαφής, αφήνοντας τον άτυχο άνδρα νεκρό επιτόπου. Μαζί του βρισκόταν ο γιός του, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Η στυγερή δολοφονία του συγκλόνισε την Κύπρο. Ο Σταύρος Δημοσθένους δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Με πολυετή παρουσία στον χώρο, είχε καταφέρει να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα, τόσο μέσα από την ομάδα της Καρμιώτισσας, όσο και από τη συνολικότερη εμπλοκή του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Λεμεσού.

Το όνομά του είχε ακουστεί έντονα τον περασμένο χρόνο, όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Κούμας από την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τότε, πολλοί θεωρούσαν ότι ο Δημοσθένους θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική υποψηφιότητα για την επόμενη ημέρα της ΚΟΠ. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την ανάγκη ριζικών αλλαγών και «νέου αίματος» στο κυπριακό ποδόσφαιρο, εκφράζοντας μια σαφή πρόθεση ανανέωσης και διαφάνειας.