Αγγελούδης για απελευθέρωση Θεσσαλονίκης: Γενναία μέρα η 30η Οκτωβρίου (ΦΩΤΟ)

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Έκκληση στον πρωθυπουργό και στους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν πράξη την απόφαση της Βουλής και να προχωρήσουν στην διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων απηύθυνε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας 1940 - 1944 κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την γιορτή της 30ης Οκτωβρίου ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

