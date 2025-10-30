Ελλάδα Κωνσταντίνος Κυρανάκης Θεσσαλονίκη Local News Μετρό Θεσσαλονίκης

Νέο όραμα για τη Θεσσαλονίκη: Σχέδιο Κυρανάκη για φοιτητικές εστίες στον ΝΣΣ

Μεγάλο project ανάπλασης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής.

Του Τάσου Θωμά

Η δυτική Θεσσαλονίκη θα μπει σε νέα εποχή με το σχέδιο ανάπλασης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, το οποίο προωθεί ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πολυτροπικού τερματικού σταθμού που θα συνδέει τον σιδηρόδρομο με τις αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία και Μετρό, ενώ θα διαθέτει χώρους στάθμευσης και πρασίνου.

