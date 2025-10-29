Τα νέα οπλικά συστήματα και το μήνυμα Δένδια για την αποτροπή από τη Θεσσαλονίκη

Με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μοιράστηκε φωτογραφίες από την χθεσινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από τα πρόσωπα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων την «καρδιά» της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, ο Νίκος Δένδιας μοιράστηκε φωτογραφίες από τα νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα που πλέον αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των στρατιωτικών μας για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 29, 2025

«Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε με έμφαση ο υπουγός Εθνικής Άμυνας σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά, παρέλασε τμήμα καινοτομίας, ενσαρκώνοντας τον μετασχηματισμό της Άμυνας σε μια δύναμη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και αποτρεπτική».