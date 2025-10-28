Νίκος Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα

Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι παραπάνω από φόρος τιμής στο ιστορικό «ΟΧΙ». Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ήταν το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Με την παρθενική εμφάνιση του Τμήματος Καινοτομίας, τα μη επανδρωμένα μέσα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε μια τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτόνομη δύναμη αποτροπής, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής.

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής.

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.



Δεν ήταν απλώς μια… pic.twitter.com/s9ruNHnNme — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2025

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής.

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.

Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα.

Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής.

Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.

Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας.