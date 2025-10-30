Κύπρος: Γυναικείες φιγούρες στα φανάρια για την προώθηση της ισότητας

Την εμφάνισή τους έκαναν οι γυναικείες φιγούρες στα φανάρια της Κύπρου. Συγκεκριμένα, αντί για τον «Σταμάτη» και τον «Γρηγόρη», τα φανάρια που βρίσκονται μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, θα έχουν γυναικείες φιγούρες για να δείχνουν πότε πρέπει να σταματήσουν ή να προχωρήσουν οι πεζοί.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο δημόσιο χώρο.

Όπως σημειώνει ο Πολίτης, την τοποθέτηση και λειτουργία των νέων φαναριών επιθεώρησαν ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου.

Για αρχή θα τοποθετηθούν έξι γυναικείες φιγούρες σε όλες τις επαρχίες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα».

Από την πλευρά της, η κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι «πρόκειται για ακόμα μια δράση που ενισχύει την οριζόντια προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή ζωή. Σπάει στερεότυπα, κυρίως για τα νεαρά άτομα».