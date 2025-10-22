Νέος Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο: Το πρόσωπο-«γρίφος» Τζον Μπρέσλοου

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον Τζον Μπρέσλοου από την Αριζόνα για τη θέση του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου προς την Γερουσία ο αμερικανός πρόεδρος προτείνει τον Τζον Μπρέσλοου για αυτή την θέση, σε αντικατάσταση της Τζούλι Φίσερ που υπηρετεί σήμερα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Λευκωσία.

Το «άγνωστο» πρόσωπο από την Αριζόνα που φημολογείται ως ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο πυροδοτεί ήδη ποικίλες συζητήσεις, καθώς επίσημα στοιχεία για το πρόσωπό του απουσιάζουν από τις τρέχουσες δημόσιες καταγραφές.

Πάντως, είναι πάγια τακτική του Ντόναλντ Τραμπ να διορίζει άτομα από τον στενό κύκλο των συνεργατών του σε κρίσιμα πόστα στο εξωτερικό. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Τομ Μπάρακ που έχει διοριστεί πρέσβης στην Τουρκία, ο συμπέθερός του Τσάρλς Κούσνερ που έχει διοριστεί πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία αλλά και η «δική μας» Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Η είδηση για την πρόταση Μπρέσλοου για την θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο έρχεται μόλις λίγες ώρες αφότου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας το νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μπούκερ και Μοράν που επεκτείνει από ένα σε πέντε έτη τη διάρκεια ισχύος της άρσης του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο.