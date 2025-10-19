Κυπριακό: «Μόνη λύση τα δύο κράτη», λέει ο Φιντάν - Σε εξέλιξη οι παράνομες εκλογές στο ψευδοκράτος

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, οι παράνομες εκλογές στο ψευδοκράτος οι οποίες έχουν αποκτήσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα.



Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, αναμένεται μια αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ της υποψηφιότητας του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από δεξιά κόμματα και του Τουφάν Ερχούρμαν, ο οποίος υποστηρίζεται από αριστερά κόμματα.



Ο Τατάρ υποστηρίζει σταθερά μια λύση δύο κρατών, ενώ ο Ερχούρμαν ασπάζεται ένα μοντέλο ομοσπονδίας με τους Έλληνες. Αυτές οι εκλογές έχουν ουσιαστικά μετατραπεί σε δημοψήφισμα για αυτά τα δύο αντίθετα οράματα.

Φιντάν: Μόνη ρεαλιστική λύση τα δύο κράτη

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκλογές θα καταδείξουν για άλλη μια φορά την κρατική παράδοση και τον πολιτισμό της δημοκρατίας στην "ΤΔΒΚ"».



Τονίζοντας ότι η Τουρκία, η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δίκαιη υπόθεση του τουρκοκυπριακού λαού, ο Φιντάν δήλωσε: «Η μόνη ρεαλιστική λύση στο κυπριακό ζήτημα έγκειται στην αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε αυτό το γεγονός με τον πιο έντονο τρόπο σε κάθε πλατφόρμα».

Το «μέτωπο» Τατάρ

Σε ρεπορτάζ – ανάλυσή του για την τουρκική εφημερίδα Οξιτζέν, έπειτα από 4 μέρες παρακολούθησης της προεκλογικής διαδικασίας από τα Κατεχόμενα, περιγράφονται εντυπωσιακά σκηνοθετημένες συγκεντρώσεις με έντονη σημειολογία (σημαίες Τουρκίας και του ψευδοκράτους, συνθήματα τύπου «ATAK Diplomasi»). Σε επαφές του στην Κερύνεια - ακόμη και σε χώρους με βαριά ιστορική φόρτιση, όπως η λέσχη της ομάδας Τουρκικές Πατριωτικές Εστίες Λεμεσού - ο Τατάρ υποστηρίζει ότι η ομοσπονδία «ανήκει στο παρελθόν» και ότι η μόνη «ρεαλιστική» επιλογή είναι η λύση δύο κρατών. Επικαλείται τη στήριξη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν (με επανειλημμένες αναφορές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ) και προβάλλει ως πλεονέκτημα τον «συντονισμό» με την Άγκυρα. Στο αφήγημα εντάσσεται και η πρόσφατη απόφαση της «βουλής» στις 14 Οκτωβρίου που απάλειψε την αναφορά σε ομοσπονδία από τη διακήρυξη του 1983 της ψευδοβουλής.

Παράλληλα, ο Τατάρ ισχυρίζεται ότι με ομοσπονδιακό μοντέλο οι Τ/Κ θα καταστούν «μειονότητα» εντός ΕΕ και ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού/καθεστώς εγγυήσεων θα τεθεί σε κίνδυνο. Στις συγκεντρώσεις του συνδέει το διακύβευμα με μεγάλα έργα υποδομής (δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία) και παρουσιάζει τις εκλογές ως «δημοψήφισμα» μεταξύ «εθνικής πολιτικής» και «κινδύνου/περιπέτειας».

Το «μέτωπο» Ερχιουρμάν

Στον αντίποδα, οι εκδηλώσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν είναι πιο λιτές, με ατμόσφαιρα αριστερής βάσης (μουσικές αναφορές από Ζουλφού Λιβανελί έως Bella Ciao). Ο Εργκίν υπογραμμίζει τη ρητορική δεινότητα του Ερχιουρμάν και τη σταθερή του γραμμή: δεν «τσακώνεται» με την Τουρκία («όσο κι αν προσπαθήσουν»), αλλά ταυτόχρονα κατηγορεί τον Τατάρ για πενταετή αδράνεια στο τραπέζι των συνομιλιών.

Κομβικό στο κείμενο είναι η ιδιόμορφη, αναλυτικο-συνθετική πρόταση του Ερχιουρμάν: ένα sui generis μοντέλο «ομοσπονδίας δύο μερών» - «που μπορεί να ονομάζονται κράτη» -όπου έξι τομείς ορίζονται ως κοινής αρμοδιότητας και απαιτούν συν-απόφαση με τους Ε/Κ:



-ασφάλεια σε όλο το νησί,

-ενέργεια,

-υδρογονάνθρακες,

-θαλάσσιες ζώνες,

-εμπορικές οδοί/διαδρομές (με αναφορά στο IMEC),

-ζητήματα ιθαγένειας/καθεστώτος εντός ΕΕ.