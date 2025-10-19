«Θορυβήθηκε» ο Μπαχτσελί από τα αποτελέσματα - Ζητά να ενταχθεί το ψευδοκράτος στην Τουρκία

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμα του μετά την συντριβή του «εκλεκτού» της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ στην παράνομη εκλογική αναμέτρηση στο ψευδοκράτος, ζήτησε την σύγκληση του Κοινοβουλίου των κατεχομένων, προκειμένου να δηλώσει ότι η επιστροφή στο μοντέλο της ομοσπονδίας είναι απαράδεκτη και να αποφασίσει την ένταξη στην Τουρκία.



Αναλυτικά η δήλωση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί:

«Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην "ΤΔΒΚ" πραγματοποιήθηκαν με πολύ χαμηλή συμμετοχή. Η μοίρα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της "ΤΔΒΚ" πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία».