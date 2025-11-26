Ιστορική συμφωνία Λευκωσίας-Βηρυτού: Τα σημεία που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ανατ. Μεσογείου

Μετά από 18 χρόνια καθυστερήσεων, η Κύπρος και ο Λίβανος επισφράγισαν σήμερα μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία στη Βηρυτό.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε από τους Προέδρους Νίκου Χριστοδουλίδη και Τζοζέφ Αούν, αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για την οριστική οριοθέτηση της ΑΟΖ, αλλά και για την ευρύτερη σταθερότητα και ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή. Τα πολλαπλά οφέλη της συμφωνίας συνοψίζονται στα εξής σημεία:

1. Ενέργεια και γεωπολιτική: Η οριστική οριοθέτηση



Το κεντρικό σημείο είναι η οριστική υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα που χρονολογούνταν από το 2007. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο γεωπολιτικό αντίκτυπο:

Πλήγμα στην Άγκυρα: Η κίνηση θεωρείται ευθέως πλήγμα για την τουρκική επεκτατική πολιτική και τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς η Τουρκία προσπαθούσε να μπλοκάρει την οριοθέτηση εδώ και χρόνια.

Άνοιγμα προς Συρία: Η συμφωνία διευκολύνει τις μελλοντικές συζητήσεις Κύπρου-Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία.

Συνεκμετάλλευση: Προβλέπεται η έναρξη συζητήσεων για συμφωνία κοινής εκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων στις αντίστοιχες ΑΟΖ των δύο χωρών.

Cyprus 🇨🇾 and Lebanon 🇱🇧 signed two agreements in Beirut today, led by Presidents Nikos Christodoulides and Joseph Aoun, with the core deal being the long-delayed demarcation of their Exclusive Economic Zones (EEZ) 🔥#EastMed #energy #EU #Lebanon #Cyprus… pic.twitter.com/jQnbJh7CDw — Marios Karatzias (@MariosKaratzias) November 26, 2025

2. Ενεργειακή διασύνδεση και υποδομές



Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών:

Ηλεκτρική διασύνδεση: Προχωρά άμεσα η εκπόνηση μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Λιβάνου, με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και ενδιαφέρον χρηματοδότησης από χώρες του Κόλπου.

3. Ασφάλεια και διπλωματική στήριξη

Η συμφωνία περιλαμβάνει πτυχές ασφάλειας και ενισχύει τη θέση του Λιβάνου, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να διαδραματίζουν καίριο ρόλο:

Ενίσχυση Ενόπλων Δυνάμεων: Προβλέπεται η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου από την Κύπρο και την ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Ο ρόλος των ΗΠΑ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ενεργά τη συμφωνία, κίνηση που εκτιμάται ότι ενισχύει τον Λίβανο και, παράλληλα, περιορίζει τη Χεζμπολάχ, ανοίγοντας τον δρόμο για αμερικανικό ενεργειακό ενδιαφέρον.

4. Ευρωπαϊκή στήριξη και συνεργασία

Η Λευκωσία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου του Λιβάνου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σύνδεσή του με την Ευρώπη:

Αποδέσμευση κονδυλίων: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει άμεσα 500 εκατομμύρια ευρώ προς τον Λίβανο, ποσό που αποτελεί μέρος του συνολικού πακέτου βοήθειας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Στρατηγική συμφωνία: Η Κύπρος δεσμεύτηκε να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και ΕΕ κατά τη διάρκεια της μελλοντικής Κυπριακής Προεδρίας.

Μεσογειακή συνεργασία: Προωθούνται ευρωπαϊκά projects στο πλαίσιο της ευρύτερης Μεσογειακής Συνεργασίας, με Σύνοδο Κορυφής να έχει προγραμματιστεί στην Κύπρο τον Απρίλιο.