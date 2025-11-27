Ρελάνς στη συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου αναζητεί η Άγκυρα: «Έτοιμοι για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα»

Ρελάνς με φόντο την συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο επιδιώκει η Τουρκία, με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας να αναφέρουν ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για συνεργασία με τον Λίβανο στον θαλάσσιο τομέα.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία, μετά την συμφωνία που υπέγραψαν Κυπριακή Δημοκρατία και Λίβανος για οριοθέτηση ΑΟΖ.

Την σκυτάλη από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, πήρε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αντιδρώντας με τη σειρά του στην σύναψη της ιστορικής συμφωνίας Κύπρου και Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ.

Πηγές του Τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σημειώνουν ότι η συμφωνία αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, ενώ προσθέτουν ότι βλάπτει και τα συμφέροντα του Λιβάνου.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές επιχειρώντας προσέγγιση με τη Βηρυττό, σημειώνουν με νόημα ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για συνεργασία με τον Λίβανο στον θαλάσσιο τομέα.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της ''ΤΔΒK''. Αυτή η συμφωνία, που αγνοεί τα δικαιώματα της ''ΤΔΒΚ'', εκτιμούμε ότι παραβιάζει και τα συμφέροντα του λαού του Λιβάνου. Δηλώνουμε προς τους Λιβανέζους συνομιλητές μας ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα».

Ανοιχτό παράθυρο για αποστολή Τούρκων στρατιωτών στην Ουκρανία

Πηγές του τουρκικού υπουργείου άμυνας άφησαν επίσης ανοιχτό παράθυρο για πιθανή συμμετοχή Τούρκων στρατιωτών στην Ουκρανία ως ειρηνευτική δύναμη, προσθέτοντας ότι πρέπει πρώτα να εδραιωθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισε ότι είναι έτοιμες να συμβάλλουν σε κάθε πρωτοβουλία που θα τους ανατεθεί.

«Το γεγονός ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό οπόταν γεννάται η ανάγκη για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα αποτελεί την πιο σημαντική ένδειξη των δυνατοτήτων, της αποτελεσματικότητας, της αποτρεπτικής δύναμης και του κύρους των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εδραιωθεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εν συνεχεία, πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο μιας αποστολής με σαφή περιγραφή καθηκόντων και να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό θα συνεισφέρει κάθε χώρα.

Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να συμβάλλουν σε κάθε πρωτοβουλία που θα διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».