Έντονη αντίδραση Άγκυρας για συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου: «Δεν εκπροσωπείτε ολόκληρο το νησί»

Την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ.

Ειδικότερα, με ανακοίνωση του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι με τις συμφωνίες για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που υπογράφει, αγνοεί τους Τουρκοκύπριους.

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι μπορεί η περιοχή που αφορά η συμφωνία να είναι εκτός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, προσθέτει ωστόσο ότι Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες καθώς δεν εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξαπολύει και αιχμές εναντίον του Λιβάνου χωρίς να το κατονομάζει, σημειώνοντας ότι οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να υποστηρίζουν μονομερεις ενέργειες που σφετερίζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Από το 2003, η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν το κυρίαρχο ισότιμο στοιχείο του νησιού της Κύπρου.

Τελικά, η Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία υπεγράφη μεταξύ του Λιβάνου και της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου» το 2007 αλλά δεν έχει τεθεί σε ισχύ, υπογράφηκε εκ νέου μεταξύ των δύο χωρών χθες (26 Νοεμβρίου).

Παρόλο που η περιοχή που αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρίσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση αφορά στενά τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή βήματα της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» και να μην γίνουν όργανα σε προσπάθειες σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν τα κυρίαρχα και ισότιμα ​​στοιχεία του νησιού».