Ο Λίβανος οριοθετεί ΑΟΖ με την Κύπρο - Εκκρεμούσε από το 2007

«Πράσινο φως» δόθηκε χθες, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου. Σύμφωνα με το κυπριακό philenews, το θέμα αναμένεται πλέον να υποβληθεί στο Κυπριακό Κοινοβούλιο προς κύρωση.

Σύμφωνα με ανάρτηση του «Observe Lebanon», η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στην περιφερειακή εξερεύνηση και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

«Καθώς ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές προκλήσεις, η εδραίωση των θαλάσσιων συνόρων μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση σε πιθανή εξόρυξη πόρων», αναφέρεται.

🇱🇧 | 🇨🇾 The Lebanese Cabinet approved an agreement with Cyprus regarding the demarcation of maritime borders between Lebanon and Cyprus. This move could have significant implications for regional energy exploration and cooperation. As Lebanon grapples with its own economic… pic.twitter.com/0CnnvwKWT6 — Observe Lebanon (@ObserveLebanon) October 23, 2025

Εκκρεμεί από το 2007

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία οριοθέτησης βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και καθόριζε τη θαλάσσια ΑΟΖ με «γραμμή μέσου» που όριζε έξι σημεία, αλλά παρέμεναν ασάφειες, ειδικά γύρω από τα σημεία 1 και 6 και το θέμα είχε τεθεί προσωρινά «σε αναμονή» έως ότου ολοκληρωθούν οι οριοθετήσεις με γειτονικές χώρες (Συρία, Ισραήλ).

Η Επιτροπή Έργων του Λιβάνου είχε εισηγηθεί να προσκληθούν ξένοι εμπειρογνώμονες και νομικοί αρμόδιοι, ακόμα και εμπειρογνώμονες σε θέματα φυσικών πόρων, προκειμένου να διευκρινιστούν τεχνικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιφανειών.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου κάλεσε μάλιστα σε προσεκτική τεχνική και νομική επανεξέταση πριν ληφθεί οποιαδήποτε νέα δέσμευση ή υπογραφή με την Κύπρο, καθώς το ζήτημα έχει σαφή κυριαρχική διάσταση και μπορεί να επηρεάσει και την οριοθέτηση με τη Συρία.