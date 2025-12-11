Χριστοδουλίδης στο Politico: Αυτός είναι ο όρος για να επιτρέψουμε ένταξη της Τουρκίας στο SAFE

Μια πρόταση για αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία, αξιοποιώντας την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη του στο Politico, διασυνδέοντας μια συμφωνία από μέρους της Τουρκίας για ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα Partnership for Peace (PfP), το οποίο θεωρείται προπομπός μιε πιθανής ένταξης στο ΝΑΤΟ, με σταδιακή άρση από μέρους της Κύπρου των εμποδίων για στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

«Μπορούμε να φανταστούμε μια βήμα-βήμα προσέγγιση, με βήματα από την Τουρκία για την ένταξη της Κύπρου στο PfP και παράλληλα θετικά βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, πάντα σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου», είπε ο Πρόεδρος στη συνέντευξή του.

Είπε, εξάλλου πως ο ίδιος συζήτησε αυτή την πρόταη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτερ, και με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Αναφερόμενος στο θέμα της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι πρόκειται για «φυσική εξέλιξη», προσθέτοντας ότι αυτό δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών».

«Η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της από το SAFE»

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα SAFE και τον αποκλεισμό της Τουρκίας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «είναι η Τουρκία που έχει αποκλείσει τον εαυτό της» εξηγώντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, δεν είναι à la carte».

Όσον αφορά την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως η Κύπρος γνωρίζει καλά τον θεσμικό της ρόλο και πως πρόκειται να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο άτυπο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο προωθεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως η προσπάθεια αυτή δεν είναι τέλεια αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει στο τραπέζι.

Είπε ακόμη πως «η εκλογή Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα στην ΕΕ ότι η Αμερική δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, άρα ως ΕΕ πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να συνεργαστούμε περισσότερο μεταξύ μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε προκλήσεις. Έτσι είσαι και πιο χρήσιμος στους Αμερικανούς», ανέφερε.

Εξάλλου σημείωσε πως υπάρχει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ ώστε η Εθνική Φρουρά να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Όπως είπε, Κύπρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ «ώστε τα οπλικά της συστήματα και η οργάνωση της Εθνικής Φρουράς να πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, μέχρι η πολιτική κατάσταση να επιτρέψει την ένταξή της».

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση, πιστεύω ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι εφικτή»

Όσον αφορά τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκί, σημειώνοντας πως «αφενός, πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν έως το 2017 και, αφετέρου, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, πιστεύω ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι εφικτή», σημείωσε

Επιπλέον, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον στόχο της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις τεχνικές αξιολογήσεις εντός του 2025, ώστε η Κύπρος να λάβει σύσταση ένταξης στον χώρο Σένγκεν το 2026.

«Ο στόχος είναι να είμαστε τεχνικά έτοιμοι μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια η επιτροπή να κάνει σύσταση προς τα κράτη μέλη το 2026», είπε. Στο ίδιο θέμα και απαντώντας στους φόβους περί δημιουργίας “σκληρού συνόρου”, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «η ελεύθερη διακίνηση των Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο.»