Κυπριακό: Συνάντηση Μητσοτάκη με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή (12/12) με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Χολγκίν Κουεγιάρ.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την María Angela Holguín Cuéllar και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Επιπλέον, συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.