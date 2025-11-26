Προκαλεί ο Γιασάρ Γκιουλέρ: Λαμβάνουμε μέτρα απέναντι στις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αναφέρθηκε εκτενώς στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Αν και αρχικά αναφέρθηκε στο θετικό περιβάλλον διαλόγου με την Ελλάδα, στη συνέχεια εξαπέλυσε αιχμές κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που σύμφωνα με τον ίδιο σφετερίζεται τα δικαιώματα της Τουρκίας.

«Καταβάλλουμε επίσης κάθε είδους προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας και εκτελούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα.



Από την άλλη πλευρά, επιθυμούμε επίσης την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν ανάμεσα μας και τη γείτονά μας Ελλάδα, την ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε και η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας.



Παράλληλα, προβαίνουμε και σε διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας έναντι κάθε είδους έργου και πρωτοβουλίας που επιχειρεί να υλοποιήσει μονομερώς η Ελλάδα στην περιοχή.



Ενώ τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που αγνοεί τη χώρα μας ή έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο».

Εκνευρισμός για τον εξοπλισμό της Κύπρου

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας την πάγια θέση της Άγκυρας για αποδοχή κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων, ενώ εξέφρασε την ενόχληση για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η ένταση στην περιοχή.



«Το γεγονός ότι η μοναδική διέξοδος για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, αποτελεί μια πραγματικότητα. Πέρα από αυτά, η διάθεση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου να αναπτύσσει στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με χώρες εντός και εκτός της περιοχής και να εξοπλίζεται, προχωρά με τρόπο που θα αυξήσει την ένταση και θα βλάψει τη σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μας έναντι αυτών των προσπαθειών, θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».