Αιχμές Γκιουλέρ κατά Ελλάδας: «Δεν θα ανεχτούμε μονομερείς ενέργειες και τετελεσμένα»

Αιχμές κατά της Ελλάδας άφησε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχτεί μονομερείς ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, αν και αναφέρθηκε στην πρόθεση της Τουρκίας να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα στο πλαίσιο διαλόγου καλής γειτονίας, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχτεί μονομερείς ενέργειες και τετελεσμένα.

«Προβαίνουμε με αποφασιστικότητα σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στην γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση των εθνικών μας συμφερόντων.

Επιθυμούμε ειλικρινά να επιλύσουμε τα προβλήματα (που υπάρχουν) ανάμεσά μας με τη γείτονα Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχικής ισότητας, και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο θετικό περιβάλλον διαλόγου.

Όμως, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καθώς διατηρούμε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας και της καλής πρόθεσης, δεν δείχνουμε και δεν θα δείξουμε με κανέναν τρόπο ανοχή σε μονομερείς προσπάθειες πρωτοβουλίες τετελεσμένων στην περιοχή και σε πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Σκληρή γραμμή για το Κυπριακό

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε επίσης τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι μόνη λύση είναι τα δύο κράτη, ενώ εξέφρασε την ενόχληση σου για τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Στην Κύπρο, υποστηρίζουμε μια μόνιμη λύση με ίση κυριαρχία και 2 κράτη και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων ομογενών μας.

Παρακολουθούμε επίσης στενά τα βήματα της "Ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου" για την αύξηση της πολιτικής της επιρροής και την ανάπτυξη της στρατιωτικής της ικανότητας με ξένη στήριξη και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα αξιολογώντας από πλευράς της εθνικής μας ασφάλειας.

Το ότι η Τουρκία είναι προσηλωμένη και αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα τόσο με τα εγγυητικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσο και με τις ιστορικές της ευθύνες, είναι ένα γεγονός/μια πραγματικότητα».