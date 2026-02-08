Λίβανος: Κατέρρευσαν κτίρια στην Τρίπολη - Έξι νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στην πόλη Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανος, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου.



Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.



Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.



Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Στα χαλάσματα των δύο κτιρίων στον βόρειο Λίβανο, έχει παγιδευθεί άγνωστος αριθμός ανθρώπων, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.



Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.



Λίγο μετά την κατάρρευση του πενταόροφου κτιρίου ξέσπασε πυρκαγιά, κάνοντας τις προσπάθειες των διασωστών ακόμα πιο δύσκολες.

❗️⚠️🇱🇧 - A five-story residential building collapsed in the northern Lebanese city of Tripoli on Sunday, February 8, 2026, trapping an unknown number of residents under the rubble.



— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 8, 2026

Τοπικά μέσα περιγράφουν την περιοχή ως μία από τις φτωχότερες της πόλης, με τους κατοίκους να αναφέρουν συχνά προβλήματα με τις παραμελημένες υποδομές.



Οι καταρρεύσεις κτιρίων δυστυχώς δεν είναι ασυνήθιστες σε περιοχές της Τρίπολης λόγω κακών προτύπων δόμησης και συντήρησης.