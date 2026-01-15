Μεταφέρθηκε στην Βηρυτό το στρατιωτικό υλικό που παραχώρησε η Ελλάδα στον Λίβανο

Υλοποιήθηκε με επιτυχία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, η μεταφορά στην Βηρυτό στρατιωτικού υλικού, το οποίο αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας.



Συγκεκριμένα, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ–113, 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M 2 ½ τόνων, καθώς και υλικά – ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, στον λιμένα της Βηρυτού, όπου και διατέθηκαν στις αρχές του Λιβάνου.

Φωτο: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε επισκέψεις στον Λίβανο, ενώ είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της αρωγής της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με την δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού.