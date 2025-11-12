Στο Μέγαρο Μαξίμου η Διακυβερνητική Ελλάδας και Κύπρου-Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό να συντονιζόμαστε

Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τον βηματισμό τους με τη Διακυβερνητική Σύνοδο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026» τόνισε ο πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε την άριστη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών και τόνισε πως η Κύπρος έχει μάθει πολλά από τις σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης.



«Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αλλά την ίδια στιγμή, με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη -και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια- συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, με την παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας» τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.



Η «ατζέντα» της συνάντησης

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία όπως τόνισε και χθες από τη Ροδόπη ο κ. Μητσοτάκης.



Όπως το θέτει ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, το momentum είναι ιδιαίτερα θετικό για τα…ελληνικά χρώματα μετά τη ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στον δεσπόζοντα ρόλο της Ελλάδος στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον απόηχο των σημαντικών συμφωνιών, που υπεγράφησαν κατά το διήμερο του P TEC Forum στο Ζάππειο την προηγούμενη εβδομάδα.



Οι γεωπολιτικές ισορροπίες, όπως διαμορφώνονται τις τελευταίες εβδομάδες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ισχυροποίησης του άξονα Ελλάδος – Κύπρου ως σταθερών συμμάχων της Ουάσιγκτον, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να πειραματίζεται με το ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία.

Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθεί η συνεργασία σε τομείς όπως το Περιβάλλον, η Υγεία, η Παιδεία, οι Μεταφορές, η Ψηφιακή Πολιτική, η Στεγαστική Πολιτική, η Πολιτική Προστασία, η Δικαιοσύνη, ο Πολιτισμός και η Εξωτερική Πολιτική, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν και τις προτεραιότητες της Κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

