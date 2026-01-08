Κύπρος: Πολιτική αναταραχή από βίντεο για μίζες - Στο «στόχαστρο» ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Πολιτική αναταραχή τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο έπειτα από βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ και στο οποίο διατυπώνονται σαφείς υπαινιγμοί κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη για διαφθορά και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα λίγες μόνον μέρες μετά από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο.

Το μονταρισμένο βίντεο διάρκειας 8 λεπτών και 21 δευτερολέπτων έχει ανέβει από έναν «μικρό» λογαριασμό υπό το όνομα Emily Thompson και σε αυτό εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλάμπυς και ο Διευθυντής του Ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχός.

Ο τίτλος του είναι: «Βίντεο βόμβα αποκαλύπτει τα σκιώδη ταμεία του προέδρου της Κύπρου» και αναφέρεται σε υποτιθέμενες αθέμιτες και παράνομες ενέργειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα.

Πληροφορίες που επικαλείται το Sigmalive αναφέρουν ότι το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ή πώς έγινε η καταγραφή του βίντεο η αυθεντικότητα του οποίου δεν επαληθεύεται.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026







