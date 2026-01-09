«Ούτε καν απάντησε»: Σκληρή απάντηση του περιβάλλοντος Χριστοδουλίδη για τα περί διαφθοράς

Σε μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εξελίχθηκε η δημόσια συζήτηση για τα θέματα διαφθοράς στην Κύπρο, μετά την δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, να υψώνει τείχος προστασίας γύρω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε πως βάζει το χέρι του στη φωτιά για το ότι ο Πρόεδρος έχει καθαρά χέρια και δήλωσε με πάσα βεβαιότητα πως όταν αποχωρήσει από το Προεδρικό κανένας δεν θα έχει να πει το παραμικρό για θέματα διαφθοράς. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει σκέψεις αν θα πάει να φάει σε κάποιο εστιατόριο και αν αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί από τον οποιονδήποτε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Alpha επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για δυνητικούς επενδυτές που ισχυρίζονταν πως ήθελαν να επενδύσουν 150εκ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Αναφέρθηκε σε μια fast track διαδικασία από ένα κέντρο υπό το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διαχειρίζεται τις περιπτώσεις για επενδύσεις αυτού του ύψους. Σημείωσε ακόμα ότι ο Πρόεδρος δεν έκρυψε ποτέ ότι πραγματοποίησε περιοδεία για να προσελκύσει επενδύσεις σε δυτικές χώρες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανάπτυξη.

Διέψευσε όσα ακούγονται για τον Χρυσοχό

Όσον αφορά τη σχέση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος διέψευσε τα όσα αφέθηκαν να νοηθούν στο βίντεο για στενή -αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας- συνεργασία. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχυρίστηκε πως η τελευταία επαφή που είχαν ήταν την ημέρα εκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδης, όταν ο κ. Χρυσοχός του έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα, το οποίο δεν απαντήθηκε καν από τον Πρόεδρο.

Ακόμα, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως δεν υπάρχει πιο καθαρό ταμείο από αυτό του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. όπως εξήγησε, λειτουργεί με νομολογία, έχει διαδικασίες, γενικούς διευθυντές υπουργείων στο Διοικητικό Συμβούλιο του και δίνει όλα τα στοιχεία, εκτός από κάποια ποσά που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ικανοποιούσαν απλώς το «κουτσομπολίό».

Για τη σύγκριση που γίνεται με την υπόθεση του βίντεο από το Al Jazeera για τα χρυσά διαβατήρια, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι αν θα γίνει μια σύγκριση, να δούμε την κατάληξη της υπόθεσης όταν κατατέθηκε το αμοντάριστο υλικό.

Για το ΑΚΕΛ και όσους αντιδρούν στην αντιπολίτευση, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος είπε πως βρήκαν τώρα ατζέντα, τονίζοντας πως η Κυβέρνηση δεν δέχεται μαθήματα από το κόμματα που πιάστηκαν στα πράσα για το γεγονός ότι πέρασαν μέσα από τα ταμεία τους μίζες. Αμέσως μετά φιλοξενήθηκε στην ίδια εκπομπή ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο οποίος σήκωσε το γάντι και απάντησε πως δεν θέλουν να δώσουν μαθήματα σε κανένα, και ειδικά στον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, που όπως ανέφερε «υπηρετεί διάφορους Προέδρους, ανάλογα με το τι μπορεί να αμείβεται ο καθένας».