Κύπρος: Ρωσική «σκιά» βλέπουν στο πρώτο στάδιο των ερευνών για το επίμαχο βίντεο

Ρωσική «σκιά» φαίνεται ότι βλέπουν οι κρατικοί εμπειρογνώμονες στην Κύπρο στο επίμαχο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ που εμφανίζει τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, να συνομιλεί με φερόμενους επενδυτές σχετικά με τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ήδη από την Πέμπτη υπήρχε μια πρώτη κατεύθυνση σχετικά με την προέλευση του μονταρισμένου οπτικού υλικού. Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το philenews, οι εμπειρογνώμονες των κρατικών υπηρεσιών που ανέλυσαν τα δεδομένα καταλήγουν πως η Κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οργανωμένη υβριδική επιχείρηση.

Αυτή η κακόβουλη δραστηριότητα φέρεται να φέρει χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns).

Ενδείξεις για εμπλοκή της Doppelganger

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η ανάρτηση του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα «Χ» παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής καμπάνιας Doppelganger, μιας διαδικτυακής εκστρατείας υβριδικής παραπληροφόρησης που καταγράφεται από το 2021 και έχει στοχοποιήσει κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η καμπάνια Doppelganger έχει στοχοποιήσει κατά καιρούς τη Γαλλία (κατά τις προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ, με βασικό γνώρισμά της την αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική «kompromat», έναν όρο των υπηρεσιών πληροφοριών που προέρχεται από τη σοβιετική εποχή και συνδέεται με «δολοφονία προσωπικοτήτων». Πολύ συχνά η πρακτική αυτή συναντάται στη Ρωσία και αφορά υλικό που δημοσιεύεται για εκβιασμό ή πολιτική εξουθένωση αντιπάλων.

Η πρακτική του ανώνυμου «kompromat»

Σύμφωνα με ειδικούς, τέτοια κακόβουλα βίντεο δημοσιεύονται διαδικτυακά και ανώνυμα, συνήθως με τον μανδύα δήθεν δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως έγινε γνωστό, ήταν σε επικοινωνία με το Προεδρικό από τις πρώτες ώρες δημοσιοποίησης του υλικού.

Παρά το γεγονός ότι κάποια ίχνη χάνονται μέσω διαδικτύου, υπήρχαν από την αρχή σαφείς ενδείξεις για την προέλευση και τα κίνητρα. Χαρακτηριστικό είναι πως ένα από τα άτομα που προσέγγισαν τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό μιλούσε αγγλικά με προφορά ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό δείχνει πως, ακόμη κι αν δεν προκύψουν απτά στοιχεία για τους πραγματικούς εμπνευστές, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Συγκυρία με κρίσιμες εξελίξεις για την Κύπρο

Κύκλοι του Προεδρικού επισημαίνουν πως η δημοσίευση του βίντεο συνέπεσε χρονικά με σημαντικές εξελίξεις για την Κυπριακή Δημοκρατία:

την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ,

την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι,

και την κάθοδο Αμερικανών στην Κύπρο για θέματα που αφορούν την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Πηγή που μίλησε στο philenews εξέφρασε βεβαιότητα πως υπάρχει ήδη πλήρης ανάλυση από την αρμόδια υπηρεσία πληροφοριών της Δημοκρατίας, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στην Αστυνομία.

Η υπόθεση στα χέρια της Αστυνομίας

Αρμόδια αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τα αρμόδια τμήματα, δηλαδή την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), που εξετάζει σχετικό υλικό.

Η καταγγελία του Γιώργου Λακκοτρύπη εξετάζεται πλέον από το ΤΑΕ Αρχηγείου. Αρχικά υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όμως κρίθηκε πως η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει σε κεντρικό επίπεδο.

Το επίμαχο υλικό αναρτήθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην πλατφόρμα «Χ» και περιλαμβάνει μονταρισμένα αποσπάσματα δηλώσεων του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Νέα στοιχεία και κατάθεση Λακκοτρύπη

Την Πέμπτη, ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στο ΤΑΕ. Όπως έγινε γνωστό, είχε προσεγγιστεί από άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη ολλανδικού οργανισμού επενδυτικού ταμείου με ενδιαφέρον για επένδυση €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο σύναψαν συμφωνία μαζί του, λόγω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής εταιρείας.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Λακκοτρύπης κατέθεσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και προσκομίζοντας έγγραφα και στοιχεία.