Videogate στην Κύπρο: Ο Χριστοδουλίδης προκαλεί όσους μιλούν για χρηματισμό να καταθέσουν στοιχεία

«Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους», είπε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το επίμαχο βίντεο περί διαφθοράς, ενώ επεσήμανε πως «οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος».

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας του Δήμου Λάρνακας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους.

Δήλωση Χριστοδουλίδη για το βίντεο με τους επίμαχους διαλόγους pic.twitter.com/VXCIWmYZEQ — Flash.gr (@flashgrofficial) January 9, 2026

«Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

«Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Το προφίλ «Emily Thompson»

Όσον αφορά την προέλευση της ανάρτησης, και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στην πλατφόρμα Χ, ο λογαριασμός που δημοσίευσε το βίντεο, με την ονομασία Emily Thompson, είναι ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Ωστόσο, διαδικτυακή έρευνα εντόπισε προφίλ με το ίδιο όνομα στους ιστότοπους eurasiareview.com, thethinkingconservative.com και spectator.org, το οποίο επίσης παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια», χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του κατά πόσον το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ ή έχει παρουσιαστεί εκτός πλαισίου, ούτε αν ορισμένα αποσπάσματα έχουν επιλεγεί μερικώς ή με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλλειψη πρόσβασης στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και στις ακριβείς συνθήκες καταγραφής δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση της συνοχής των συνομιλιών ή του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το βίντεο δεν εμφανίζει εμφανή τεχνικά ίχνη χειραγώγησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο το πλαίσιο παραγωγής του, το ενδεχόμενο μοντάζ και η ακριβής ταυτότητα των δημιουργών του δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα.