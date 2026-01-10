Σε αναβρασμό η κυβέρνηση της Κύπρου: «Μας είχε προειδοποιήσει η ΕΕ για υβριδικό πόλεμο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προειδοποιήσει την Κύπρο εδώ και μήνες για τον κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως έγινε γνωστόμετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαρροή επίμαχου βίντεο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ξεκαθάρισε ότι «το βίντεο αποτελεί προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας, με συνδυασμό πραγματικών πλάνων και αλλοιωμένου ήχου και εικόνας», τονίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία εντυπώσεων και η αποσταθεροποίηση.

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι οι Βρυξέλλες είχαν ενημερώσει επισήμως τη Λευκωσία πριν από τρεις έως τέσσερις μήνες για το ενδεχόμενο υβριδικού πολέμου, με εργαλεία τη διασπορά παραπλανητικού οπτικοακουστικού υλικού.

«Μπορεί να βγουν κι άλλα παρόμοια βίντεο»

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και ξεκινούν ανακριτικές διαδικασίες, με βασική προτεραιότητα να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα του υλικού. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημοσιοποίηση και άλλων παρόμοιων βίντεο το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι Υπηρεσίες Ασφαλείας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οργανωμένης υβριδικής απειλής, ακόμη και ξένης προέλευσης, στο πλαίσιο ευρύτερων φαινομένων παραπληροφόρησης που καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως σημείωσε, υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και ειδικές αναφορές για τέτοιες πρακτικές ακόμη και σε επίσημα έγγραφα και διαδικτυακές πηγές του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Μία υπόθεση που πλήττει συνολικά την Κύπρο»

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο κυβερνητικά πρόσωπα, αλλά πλήττει συνολικά την Κυπριακή Δημοκρατία, καλώντας σε υπευθυνότητα και προσεκτική διαχείριση του δημόσιου λόγου. Παράλληλα, ζήτησε από τα κόμματα να αποφεύγουν αβασάνιστες αναφορές περί διαφθοράς, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν και τον κομματικό χώρο.

Αναφερόμενος στις αιχμές περί «μαϊμού» επενδυτών, διευκρίνισε ότι υπήρχε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο με το οποίο πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες, κατόπιν σύστασης του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, με παραπομπή του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Μονάδα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Επενδυτών.

Τέλος, τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρακτική εντάσσεται στη πάγια κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων και δεν συνιστά απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.