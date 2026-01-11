Φιλίππα Καρσερά: Παραιτήθηκε η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη από τον ΑΦΚΣ μετά το επίμαχο βίντεο

Την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) ανακοίνωσε η σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά, στον απόηχο του βίντεο που φέρεται να εμπλέκει τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε υπόθεση διαπλοκής και διαφθοράς.

Σε μακροσκελή ανάρτησή της, αναφέρει ότι τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της δέχθηκαν τις τελευταίες ημέρες «ανελέητη επίθεση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με, όπως υποστηρίζει, διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων και ανυπόστατων ισχυρισμών από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς.

Όπως σημειώνει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης των κατηγοριών αυτών, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ίδιας και της οικογένειάς της. Τονίζει μάλιστα ότι το γεγονός πως είναι σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιες επιθέσεις.

Η Φιλίππα Καρσερά δηλώνει ότι έχει ήδη ζητήσει νομικές συμβουλές, επισημαίνοντας ότι η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων της δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΑΦΚΣ τον Μάρτιο του 2023, τηρώντας –όπως αναφέρει– πλήρως τη νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2015, και ιδιαίτερα μετά την αύξηση του προϋπολογισμού και τη χορήγηση περισσότερων υποτροφιών σε παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, οι επιθέσεις εναντίον της εντάθηκαν.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της να αποχωρήσει, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για επιλογή απομάκρυνσης από την κοινωνική προσφορά, αλλά για κίνηση προστασίας της προσωπικής και οικογενειακής της αξιοπρέπειας. Όπως τονίζει, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητά της, ούτε εκείνη του συζύγου και της οικογένειάς της, με αφορμή τη λειτουργία του ΑΦΚΣ.

Η ίδια γνωστοποίησε ότι την ίδια στάση θα τηρήσει και σε άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους είχε αναλάβει εκτελεστικό ρόλο, όπως έπρατταν και προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

«Δεν υπάρχουν μετρητά, ούτε δυνατότητα κατάχρησης»

Στην ανάρτησή της, η Φιλίππα Καρσερά απαντά αναλυτικά στις κατηγορίες περί αδιαφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι ο ΑΦΚΣ αποτελεί ειδικό κρατικό ταμείο που λειτουργεί από το 2015 βάσει νόμου, με λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Όπως αναφέρει, όλες οι χορηγίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών καταθέσεων, χωρίς διακίνηση μετρητών και χωρίς καμία δυνατότητα πρόσβασης ή κατάχρησης του λογαριασμού. Ταμίας του Φορέα είναι ο Γενικός Λογιστής του Κράτους, ενώ τον έλεγχο ασκεί ο Γενικός Ελεγκτής.

Τονίζει ότι σε κανέναν έλεγχο, είτε από κρατικούς είτε από ιδιώτες ελεγκτές, δεν έχει διαπιστωθεί η παραμικρή παρατυπία ή παρανομία. Όλα τα χρήματα, όπως αναφέρει, διατίθενται αποκλειστικά για υποτροφίες σε παιδιά που σπουδάζουν, με σαφή και δημοσιευμένα κριτήρια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από τον Μάρτιο του 2023, με δική της πρωτοβουλία, στην ιστοσελίδα του ΑΦΚΣ έχουν αναρτηθεί όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τον τρόπο καταβολής των εισφορών και τα στοιχεία των χορηγών, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Η Πρώτη Κυρία καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι δεν χρειάζονται επίσημοι τίτλοι για να προσφέρει κανείς κοινωνικό έργο και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει παιδιά και ευάλωτους πολίτες «αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια».